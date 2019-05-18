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«Свобода пьянила»: Варум ударилась в ностальгию по 90-м

Певица назвала период СССР «семидесятилетним рабством».

«Свобода пьянила»: Варум ударилась в ностальгию по 90-м
Анжелика Варум. Фото: globallookpress.com

Певица Анжелика Варум впервые рассказала о работе артистов в 90-е. 49-летняя артистка считает, что ей с мужем Леонидом Агутиным пришлось пережить нелегкие времена. По словам звезды, после распада СССР музыканты получили свободу, которая «пьянила и вдохновляла», а некоторых исполнителей «лишала рассудка».

Откровенный пост знаменитость разместила в своем Instagram.

Размышления о прошлом певица сопроводила фотографией супруга в компании группы «Отпетые мошенники». В конце 90-х у Агутина и трио вышел хит «Граница».

«Леонид Агутин и «Отпетые Мошенники». «В 90-х» – отличная работа! Сегодня мы можем улыбнуться нашим 90-м. Мы были молодыми и отчаянными. Свобода, свалившаяся нам на голову, кого-то слегка пьянила, а кого-то напрочь лишала рассудка. Нам достались «весёлые» времена с бешеными перспективами и такими же разочарованиями. Этот невероятный спектр эмоций, после семидесятилетнего рабства, многим оказался не по силам. В любом случае это – наше время, и мы выжили», – написала певица.

Не всем фолловерам Варум понравилась откровенность звезды.

«Тот случай, когда Агутин выглядит моложе «Отпетых»; «Опять это нытье о 70 лет рабства… А ничего, что за границей так же били за длинные волосы? Также запрещали рок музыку»; «Ситуация примерно одинаковая тогда была везде, удивляет ущербность мышления наших некоторых людей стесняющихся своей страны», – вступили в полемику с певицей подписчики.

Напомним, ранее Анжелика Варум рассказала о своем отношении к пластическим операциям. Звезда призналась, что вынуждена следить за лицом, так как она выступает на сцене. По словам певицы, ей необходимо всегда хорошо выглядеть, в противном случае она рискует остаться без работы.

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«Свобода пьянила»: Варум ударилась в ностальгию по 90-м
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