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Гном Гномыч на стиле: Рудковская не поскупилась на брендовые обновки для сына

Продюсер показала Сашу в модной одежде.

Гном Гномыч на стиле: Рудковская не поскупилась на брендовые обновки для сына
Александр Плющенко. Фото: instagram.com/gnomgnomych/

За жизнью младшего сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко следят тысячи поклонников. Только на страницу 6-летнего Саши Плющенко в Instagram подписано более 300 тысяч человек. Гном Гномыч, как прозвала его Рудковская, выступает в ледовых шоу и самостоятельно зарабатывает деньги. По словам звезды, ее сын, несмотря на юный возраст, уже сколотил приличное состояние – на рекламе и выступлениях мальчик заработал порядка 10 миллионов рублей.

Гном Гномыч и одевается соответственно своему доходу. Так, в профиле Саши Плющенко появились снимки, где мальчик предстал в костюмах люксовых брендов. Сын Рудковской и Плющенко продемонстрировал пиджак Fendi, стоимостью более 30 тысяч рублей, джинсы Armani, цена которых составляет порядка 15 тысяч рублей.

«Доброе утро, на стиле. Выбираем: задумчивый или типа очень модный», – написал Гном Гномыч в комментарии к фото.

Подписчики заметили, что после того, как хейтеры раскритиковали продюсера за то, что та одевает Сашу в треники и спортивные костюмы, Яна Рудковская демонстрирует одежду Гном Гномыча и не жалеет денег на обновки для сына.

Напомним, ранее звезда заявила, что Саша Плющенко не будет учиться в школе. По словам Рудковской с ее сыном будут заниматься репетиторы. Таким образом, Гном Гномыч сможет участвовать в соревнованиях и показательных выступлениях по фигурному катанию.

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Тэги:

Гном ГномычОбновки Саши ПлющенкоСаша ПлющенкоЯна Рудковская
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Гном Гномыч на стиле: Рудковская не поскупилась на брендовые обновки для сына
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