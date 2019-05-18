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Принц Гарри не взял Меган Маркл на свадьбу Леди Виндзор

Молодого отца не ждали на королевском бракосочетании.

Принц Гарри не взял Меган Маркл на свадьбу Леди Виндзор
Принц Гарри. Фото: globallookpress©Stephen Lock

В субботу, 18 мая, в часовне Святого Георгия обвенчались Леди Габриэлла Виндзор и ее возлюбленный, финансист Томас Кингстон. На свадьбе 38-летней дочери принца Майкла Кентского присутствовали английские аристократы, члены британской королевской семьи и сама Елизавета II с супругом Филиппом.

В числе гостей пышной церемонии в Виндзорском замке были Пиппа Миддлтон с мужем и родителями, принцесса Беатрис и ее избранник, наследник миллиардного состояния Эдоардо Мапелли Моцци, а также один важный гость, которого никто не ждал. Облаченный в безупречно сидящий костюм, принц Гарри явился на свадьбу племянницы королевы в полном одиночестве.

Принц Гарри пришел на королевскую свадьбу один. Фото: globallookpress©Stephen Lock

Сыну герцога и герцогини Сассекских не исполнилось и двух недель. Поэтому предполагалось, что Гарри останется в поместье Фрогмор-хаус с Меган Маркл и новорожденным Арчи Харрингтоном, пишет Express. Но внук Елизаветы решил оставить жену дома.

Возможно, на свадьбе принц согласился «подменить» брата. Принца Уильяма и Кейт Миддлтон на свадьбе родственницы не было, поэтому Гарри пришлось поздравлять молодоженов от их лица. Что касается Меган Маркл, у молодой мамы, судя по всему, сейчас слишком много хлопот, чтобы посещать королевские торжества.

Томас Кингстон предложил руку и сердце Габриэлле в романтической поездке на остров Сарк, а спустя месяц, в сентябре минувшего года, об этой помолвке официально сообщили при дворе. Леди Виндзор занимает 52-е место в очереди наследования британского престола.

Леди Габриэлла Виндзор вышла замуж. Фото: globallookpress©Stephen Lock

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Принц Гарри не взял Меган Маркл на свадьбу Леди Виндзор
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