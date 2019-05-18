Любовь Толкалина в отпуске отказалась от макияжа

Любовь Толкалина улетела из Сицилии, где провела майские праздники, на выходные в Лондон. 41-летняя актриса уже успела посетить Кенсингтонский дворец, о чем сообщила подписчикам в Instagram. Звезда не стесняется быть собой и размещать фото в бикини. Так, она открыла купальный сезон, устроив заплыв в ледяном Теренском море. Знаменитость рассказала, что не испугалась холодной воды.

В Лондоне звезда предпочитает не пользоваться косметикой и публикует свои снимки без макияжа. Звезда сняла видео, исполнив песню на английском языке. Подписчики отметили, что Толкалина не стала обрабатывать ролик в фотошопе, поэтому можно было разглядеть небольшие морщинки в уголках глаз. Однако эти недостатки совсем не портят актрису. Звезда выглядит моложаво и свежо.

«Обожаем вас за фото и видео без фильтров!»; «Настоящая», – написали фолловеры.

Напомним, ранее Любовь Толкалина поделилась секретом воспитания 17-летней дочери Маши Кончаловской. Девушка с недавних пор живет отдельно с молодым человеком и родители не препятствуют этому. Актриса считает, что нужно уважать индивидуальность ребенка, не унижать его, а также сдерживать свой гнев и негативные эмоции.