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Звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж может сыграть в вестерне

Актерский состав сейчас формирует Мел Гибсон и на исполнителя роли Тириона Ланнистера у него большие планы.

Звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж может сыграть в вестерне
Динклэйдж может сыграть в вестерне Фото: GLOBALLOOKPRESS

Пока фанаты сериала «Игра престолов» строят догадки о финале саги, актеры ведут переговоры насчет других кинокартин. По информации издания Deadline, исполнитель роли Тириона Ланнистера Питер Динклэйдж может принять участие в ремейке вестерна «Дикая банда».

Актерским составом будущего одноименного фильма занимается Мел Гибсон. Он рассчитывает, что в картине снимутся также Майкл Фассбендер и Джейми Фокс. Ни с одним из актеров контракты пока не подписаны. Но, по сведениям Deadline, окружение Гибсона уверяет, что это произойдет в ближайшем будущем.

Мел Гибсон еще в прошлом году заявил, что хочет переснять знаменитый вестерн 1969-го года. Действие в картине происходит в начале прошлого века, в момент, когда законы Дикого Запада уходят в прошлое под давлением так называемой новой Америки.

Спустя 30 лет картина «Дикая банда» получила статус культурного наследия США. Добавим, ремейк вестерна планируют начать снимать уже этой осенью.

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Тэги:

"Игра Престолов"вестерн "Дикая банда"Джейми ФоксМайкл ФассбендерМел ГибсонПитер Динклэйдж
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Звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж может сыграть в вестерне
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