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Леди Габриэлла Виндзор впервые вышла замуж в 38 лет

На свадьбе присутствовала Елизавета II и другие члены королевской семьи.

Леди Габриэлла Виндзор впервые вышла замуж в 38 лет
Леди Габриэлла Виндзор. Фото: globallookpress©Stephen Lock

Леди Габриэлла Виндзор впервые вышла замуж в 38 лет. Избранником дочери принца и принцессы Кентских стал финансист Томас Кингстон, о помолвке Габриэллы с которым британская корона официально объявила в сентябре прошлого года.

Как и было запланировано, кортеж молодых прибыл к часовне Святого Георгия. На торжество пришла сама Елизавета II в сопровождении супруга Филиппа. Невеста, которую к алтарю повел отец, выглядела потрясающе в белом кружевном платье Luisa Beccaria с длинным шлейфом и воздушной фатой. Позируя фотографам на ступеньках часовни, Леди Габриэлла выглядела очень взволнованной, а Томас, казалось, не проявлял никакого предсвадебного беспокойства.

Помимо королевы и ее мужа, в числе гостей торжественного мероприятия были Пиппа Миддлтон с супругом Джеймсом Мэтьюсом, принцесса Беатрис и ее бойфренд Эдоардо Мапелли Моцци. Герцога и герцогини Кембриджских на свадьбе не было, зато своим присутствием торжество почтил принц Гарри.

Гости на свадьбе Леди Габриэллы. Фото: globallookpress©Stephen Lock

Как напоминает Express, это уже третье королевское бракосочетание за год в Виндзорском замке. Год назад в часовне Святого Георгия обвенчались принц Гарри и Меган Маркл, там же свой союз скрепили принцесса Евгения и Джек Бруксбанк.

Королева прибыла в часовню Святого Георгия. Фото: globallookpress©Stephen Lock

Ранее, будучи еще студенткой, Леди Габриэлла встречалась с репортером Аатишем Тасером. Пара пробыла вместе всего три года. Как признался сам журналист в недавней статье для Vanity Fair, отношения с девушкой были непростыми.

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Леди Габриэлла Виндзор впервые вышла замуж в 38 лет
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