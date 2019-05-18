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Олег Газманов признался, что спит с женой в разных комнатах

Музыкант заявил, что он часто очень поздно приходит домой, поэтому не хочет тревожить любимую.

Олег Газманов признался, что спит с женой в разных комнатах
Олег Газманов с женой/globallookpress.com

Музыкант Олег Газманов в студии у Леры Кудрявцевой, которая ведет программу «Секрет на миллион» признался, что у него в доме две спальни и они женой спят в разных комнатах. «Я очень поздно прихожу домой. Не хочу беспокоить любимую. Кроме того, во сне я сильно ворочаюсь и храплю. Когда я знаю, что кто-то из-за меня не может уснуть, то и сам не засыпаю», — заявил он.

Газманов спит с женой в разных комнатах/globallookpress.com

Лера Кудрявцева также поинтересовалась, почему супруга не пришла на программу. На это певец сказал, что она — не публичный человек. Ведущая напомнила, что в прошлом году Марина Газманова разместила странный пост в соцсетях, в котором заявила, что если между людьми нет взаимопонимания, то их отношения заканчиваются.

«Я не знаю, зачем она тогда разместила этот пост. Конечно, как и у многих у нас бывают скандалы. Маруся – мой ангел. Она чудесная женщина. Я часто бываю не прав. Но я артист, а с артистами очень тяжело. Порой я разражаюсь на ровном месте. Она — молодец, терпит меня. Когда мы ссоримся – я несчастлив, когда миримся -я самый счастливый человек на земле», — заявил музыкант.

Газманов также вспомнил свою первую встречу с будущей женой в Воронеже. Марина шла по улице в ярко-розовом платье. Как отметил музыкант, в Марину он влюбился уже со спины. Противостоять чувствам в тот момент было, как он считает, невозможно. Там же в Воронеже они первый раз поцеловались. При этом в гражданском браке с Мариной музыкант прожил восемь лет и только потом расписались. Как сказал певец, первое время у них был разговор о брачном контракте, однако он быстро понял, что это лишнее, если по-настоящему любишь человека.

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Тэги:

Марина ГазмановаОлег ГазмановПрограмма "Секрет на миллион"Семейные отношения
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Олег Газманов признался, что спит с женой в разных комнатах
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