Мэрилин Мэнсон и Шэрон Стоун сыграют в продолжении «Молодого папы»

О ролях актеров в предстоящем сериале пока ничего неизвестно.

Компания HBO, которая работает над сериалом-продолжением «Молодого папы», рассказала об актерах, которые примут участие в проекте. В «Новом папе» сыграют Шэрон Стоун и Мэрилин Мэнсон. Промо-снимки HBO опубликовала в своем Instagram. Кого именно сыграют Мэнсон и Стоун в предстоящем сериале, не упоминалось.

Такой выбор актеров можно объяснить. По информации издания Variety, и Шэрон Стоун, и Мэрилин Мэнсон ценят сериал «Молодой папа», а также любят творчество режиссера Паоло Соррентино, который снимал все 10 эпизодов сериала. Оба будут работать с этим режиссером впервые.

Если образ Стоун пока остается загадкой, то о роли музыканта говорит его одежда. На снимке Мэнсон выглядит так же, как и в обычной жизни. Вероятно, его герой будет мало от него отличаться.

Поклонники должны увидеть продолжение «Молодого папы» уже в текущем году. Напомним, первый эпизод сериала в главной роли с голливудским актером Джудом Лоу вышел на широкие экраны в 2016 году.