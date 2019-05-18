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«Дома тебя ждет море посуды»: Никита Пресняков посвятил жене ироничное видео

Певец высмеял «женские» обязанности.

«Дома тебя ждет море посуды»: Никита Пресняков посвятил жене ироничное видео
Никита Пресняков. Фото: instagram.com/npresnyakov/

Никита Пресняков известен своим чувством юмора и артистическими способностями. 27-летний сын певицы Кристины Орбакайте и музыканта Владимира Преснякова-младшего регулярно делится с поклонниками подробностями личной жизни. Музыкант не стесняется рассказывать о проблемах со здоровьем, например, недавно артист признался, что из-за травмы полтора года не мог полноценно заниматься спортом.

Любит певец и пошутить. Так, в своем Instagram Никита Пресняков опубликовал видео, где примерил популярную маску с бородой из приложения Snapchat, позабавив пользователей.

«Значит так, детка, сейчас возвращайся домой. Угадай с трех раз, что тебя ждет? Там тебя ждет море посуды», – обратился певец к девушке.

Поклонники считают, что ролик адресован жене музыканта, 22-летней Алене Красновой. Подписчики считают, что Никита Пресняков таким образом намекнул супруге на ее «женские» обязанности поддерживать дом в чистоте.

Недавно музыкант показал обычно ухоженную и нарядную супругу в трениках и толстовке. Пара проводила майские праздники в загородном доме. Оказалось, что девушка в повседневной жизни выглядит не так гламурно, как привыкли видеть подписчики ее блога. Алена Краснова во время отдыха одевается максимально просто, а волосы собирает в «гульку».

Напомним, Никита Пресняков женился на Алене Красновой в 2017 году. На их свадьбе гулял весь светский бомонд. Влюбленные предпочитают много времени проводить вместе и путешествовать. Так, в апреле Никита с Аленой побывали в Нью-Йорке, где прогулялись по Бруклинскому мосту и Центральному парку.

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Никита Пресняков заставляет жену мыть посудуНикита Пресняков и Алена Краснова
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«Дома тебя ждет море посуды»: Никита Пресняков посвятил жене ироничное видео
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