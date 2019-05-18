Антонио Бандерас продемонстрировал идеальную форму на фестивале в Каннах

Антонио Бандерас приехал на 72-й Каннский кинофестиваль, чтобы вместе с Пенелопой Крус представить фильм «Боль и слава», где латиноамериканские звезды сыграли главные роли.

На красной ковровой дорожке фестиваля актеры появились вместе с режиссером картины Педро Альмодоваром, а благодаря Бандерасу премьера привлекла повышенное внимание гостей мероприятия.

Актер устроил настоящее шоу на фотоколле, где по традиции артисты позируют под прицелами десятков камер. Неожиданно для всех 58-летний Антонио запрыгнул на стойку, к которой подходят знаменитости, и исполнил едва ли не целый акробатический номер, продемонстрировав идеальную физическую форму. В это время Крус с растерянной улыбкой оглядывалась по сторонам, но все же рассмеялась, одобрив широкий жест коллеги, пишет The Daily Mail.

Вместе с Бандерасом в Канны приехала его избранница, 38-летняя Николь Кимпел. Информацией о своей личной жизни звезда фильмов о Зорро делиться с журналистами не любит, но известно, что пара в тайне от широкой публики обручилась два года назад. Перед тем, как сделать девушке предложение руки и сердца, артист познакомил ее со своей экс-супругой Мелани Гриффит. Актеры развелись в 2015 году после 18 лет брака, но ради дочери Стеллы смогли сохранить хорошие отношения.