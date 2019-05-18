Кристина Асмус в коротких шортах ждет в пустыне Уилла Смита

Актриса Кристина Асмус сейчас вместе с сестрой и дочкой отдыхает в Арабских Эмиратах. За несколько дней она успела посетить мечеть шейха Зайда в Абу-Даби, полетать на вертолете и насладиться морской водой. Теперь актриса покоряет бескрайнюю пустыню.

Она опубликовала новое фото в своем блоге. На снимке Асмус в коротких шортах стоит на песчаных барханах и ждет, как она написала, Уилла Смита. Видимо так Кристина намекнула на новую работу американского актера, который исполнил в фильме «Аладдин» роль джинна.

Увидев этот пост, поклонники тут же начали шутить, и все штуки сводились к одному – вместо джинна придет Гарик Харламов.

«Твой Уилл Смит — это Гарик Харламов» — прокомментировали пост подписчики в блоге актрисы.

Добавим, Кристина Асмус много рассказывает не только о своей работе и путешествиях, но и о семье.

По словам актрисы, она любит готовить, и если находится дома, то чаще всего стоит у плиты. Асмус старается придерживаться диеты, так как склонна к полноте, домочадцам она же готовит отдельно и не навязывает свой рацион.