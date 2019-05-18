Олег Газманов признался, что не успел проститься со своей ушедшей из жизни мамой

Известный певец Олег Газманов в студии программы «Секрет на миллион» на канале НТВ признался, что не успел проститься со своей мамой Зинаидой Абрамовной, которая ушла из жизни в 2006 году. Музыкант сказал, что мать не верила в него и в то, что он станет музыкантом.

«У нее случился инсульт. Я искал людей, которые бы ухаживали за ней. Сам я рядом с ней быть не мог. У меня была активная гастрольная деятельность. Потом она вроде как восстановилась, но вышла на улицу и сломала шейку бедра. Это типичная проблема пожилых людей», — отметил музыкант.

Певец сказал, что всеми возможными способами пытался перевести мать к себе в Москву, чтобы чаще видеть ее и заботиться о ней. Однако Зинаида Абрамовна наотрез отказывалась переезжать в столицу. Она противилась даже элементарным подаркам. Он тайно покупал, к примеру, для нее телевизор.

«Ничего не предвещало ее смерти. Помню, как я меня в 2003 году родилась дочь Марианна. Когда она подросла, то я собрал всю свою семью, и мы поехали к маме. Конечно, тогда я и подумать не мог, что эта встреча станет последней. Попрощаться мы, конечно, не успели. Мама похоронена в Калининграде. Вскоре после ее смерти я написал песню «Мама». Очень жаль, что она ее не услышала», — рассказал Олег Газманов.