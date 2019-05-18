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Юлия Барановская навлекла гнев защитников животных после видео с медвежонком

Телеведущая не знала, чем обернутся для нее съемки в проекте.

Юлия Барановская навлекла гнев защитников животных после видео с медвежонком
Юлия Барановская. Фото: instagram.com/baranovskaya_tv/

33-летняя Юлия Барановская недавно побывала в Большом Московском цирке, где встретилась и поговорила с легендарными представителями цирковой династии Запашных – братьев Аскольда и Эдгарда. Видео со съемок ведущая опубликовала в Instagram. В кадре звезда тискает маленького медвежонка, который настолько заинтересовался знаменитостью, что начал облизывать ей руку.

«Я в гостях у Аскольда и Эдгарда Запашных. Не пропустите, потому что говорить мы будем не о цирке, а вот о чем…», – заинтриговала звезда подписчиков.

На смешной видеоряд с медвежонком звезда наложила музыку из саунд-трека Лепса «Я счастливый, как никто».

Однако подписчики Барановской неоднозначно отнеслись к публикации Барановской. В комментариях возник спор о недопустимости выступлений животных в цирках. Защитники животных призвали Юлию обратить внимание на проблемы содержания зверей в цирке, а не рекламировать их выступления.

«Надо запретить использовать животных в цирке. Там им не место совсем, бедняжки»; «Цирки с животными – зло! Понятно, что в нашей стране их запретят ещё очень и очень не скоро, но зачем их пиарить?»; «Работа работой, но зачем тут-то это гестапо для животных продвигать?», – затеяли дискуссию фолловеры.

Ранее Барановская заявила, что не считает себя одинокой женщиной. Звезда подчеркнула, что пока не встретила любимого человека, которого бы могла представить публике. По словам знаменитости, ее привлекают только самодостаточные мужчины, способные поддержать в трудную минуту и подставить плечо.

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цирк ЗапашныхЮлия БарановскаяЮлия Барановская животные
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Юлия Барановская навлекла гнев защитников животных после видео с медвежонком
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