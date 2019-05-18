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«Лучший кулинарный блог»: Маргарита Симоньян устроит гостям бразильский шведский стол

Журналист в очередной раз поделилась с поклонниками рецептами любимых блюд.

«Лучший кулинарный блог»: Маргарита Симоньян устроит гостям бразильский шведский стол
Симоньян устроит гостям бразильский шведский стол Фото: GLOBALLOOKPRESS

Главный редактор RT Маргарита Симоньян часто делится своими гастрономическими предпочтениями. И чем ближе к выходным дням, тем больше ее блог похож на большую кулинарную книгу.

Сегодня журналист ждет гостей и готовит для них необычный стол в стиле бразильского ресторана Чурраскерия. Симоньян посещает такие заведения в каждой стране, где бывает. В ресторане накрывают большой шведский стол с массой закусок и гарниров, а официант время от времени приносит горячее мясо с мангала.

«Сегодня попробую устроить такое для своих гостей. Буду постить здесь, что получится. Из закусок у нас будут: салат с курицей гриль, халапеньо, кукурузой, морковкой, жареной картошкой, хрустящим луком и гуакамоле (авокадо с луком и лимонным соком); нут и черная фасоль с желтыми помидорами, яблочным уксусом и горгонзолой (можно любой сыр с плесенью)…» — описывает меню журналист.

Она отмечает, что на мангале также будет готовить несколько видов мяса, всеми рецептами блюд Маргарита обещала поделиться.

Прочитав обширное меню, поклонники с нетерпением ждут фото и подробных инструкций по приготовлению. Подписчики считают Маргариту Симоньян не только талантливым журналистом, то и лучшим кулинарным блогером.

«У вас самый лучший кулинарный блог!!Спасибо большое!!» — пишут поклонники.

Напомним, на майские праздники Маргарита написала в блоге целую энциклопедию о шашлыке. Она опубликовала рецепты маринада для каждого вида мяса и закусок на мангале.

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