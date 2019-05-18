Екатерина Варнава с трудом зачитала рэп на песню Лободы

Участницу шоу Comedy Women Екатерину Варнаву поклонники любят за самоиронию и отсутствие пафоса. Актриса регулярно делится с подписчиками забавными видео, где подтрунивает над собой и не боится выглядеть нелепо.

Сегодня Екатерина Варнава опубликовала ролик, где попыталась зачитать рэп на песню Светланы Лободы «Пуля-дура». Однако у телеведущей не получилось с первого раза произнести фразу песни. Тогда звезда принялась повторять скороговорки, чем повеселила подписчиков. Только с третьей попытки участнице шоу Comedy Women удалось произнести заветную фразу, вызвав одобрение фолловеров.

«Шепотом-ропотом, ядом по венам стекает разбитая сальса», – зачитала на камеру Варнава.

«Сколько экспрессии, какая палитра эмоций, какой накал»; «Заскороговорим все», – написала подписчики в комментариях к посту.

Ранее Екатерина разместила в своем профиле два снимка, на которых она лежит, широко расставив ноги. Подписчики Екатерины посмеялись над позой, охарактеризовав ее как «Волочкова стайл». Фолловеры также пошутили, что до растяжки известной балерины звезде Comedy Women еще далеко.