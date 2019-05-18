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Часть праха Сергея Доренко похоронили на Троекуровском кладбище

На церемонии присутствовали только родные и близкие покойного журналиста.

Часть праха Сергея Доренко похоронили на Троекуровском кладбище
Часть праха Доренко похоронили на Троекуровском кладбище

Сегодня, 18 мая, часть праха главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище, на Аллее журналистов. Вторую часть развеют в родном городе Доренко – Керчи – над горой Митридат. Это было желание журналиста.

Церемония была скромной. Она собрала лишь родных и близких покойного, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Прощание с Сергеем Доренко состоялось днем раньше, 17 мая. Чтобы проститься с журналистом, пришли сотни человек. Напомним, Сергей Доренко погиб 9 мая. В центре Москвы он упал с байка. В один момент ему стало плохо. На место быстро приехали врачи. Однако помочь Доренко они не смогли. Известный журналист скончался, не приходя в сознание. Причиной его смерти стала «аневризма грудной части аорты разорванная».

Причем генеральный директор радио «Говорит Москва» утверждает, что журналист знал о своем диагнозе.

Церемония прощания с Сергеем Доренко должна была состояться раньше. Однако тогда полиция не выдала тело его супруге Юлии Доренко. Причиной для этого стало громкое заявление старших дочерей журналиста от первого брака. Они опасались, что их отца отравили и его молодая супруга могла быть причастна к этому. Однако исследования показали, что в крови журналиста не было отравляющих веществ.

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Часть праха Сергея Доренко похоронили на Троекуровском кладбище
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