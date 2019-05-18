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«А как они вкалывают уколы!»: Лолита оригинально поздравила медсестер с праздником

Певица отметила, что люди этой профессии соображают лучше иных получивших дипломы.

«А как они вкалывают уколы!»: Лолита оригинально поздравила медсестер с праздником
Лолита/globallookpress.com

Певица Лолита в Instagram разместила новую видеозапись. Она поздравила всех медсестер с их профессиональным праздником. Также исполнительница попросила всех присоединиться к акции «Спасибо медсестра».

«У моего большого друга Славы Манучарова сестра — медсестра. И он попросил поздравить всех медсестер нашей страны, а может быть и не нашей. Я поздравляю вас. Многие медсестры в наше время соображают лучше иных получивших дипломы. Иногда к медсестре проще обратиться, чтобы получить тут же диагноз. А как они вкалывают уколы! Боже, даже я, которая боится вида шприца удивлена, как им удается попасть в хреновую вену. А как в толстую задницу. А кого-то из запоя надо вывести. А кого-то просто за ручку подержать. Кто-то лежит в больнице и говорит: «Сестричка, сестричка, подержи меня за руку». Я желаю, чтобы все те претензии, которые обычно к вам предъявляют, они были адекватно оценены в зарплате. В общем вас с вашим профессиональным праздником», — заявила Лолита.

Отметим, что не так давно певица хвасталась размером своей пенсии. Государство начислило ей пособие в размере 21 тысячи рублей. По этому поводу исполнительница говорила, что очень рада. Правда, жить на эти деньги звезда еще не пробовала.

Кстати, певица ранее говорила, что у нее есть определенные проблемы со здоровьем – порой скачет давление. Своему молодому супругу она пообещала реже выступать.

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Вячеслав МанучаровЛолитапоздравление с праздником
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«А как они вкалывают уколы!»: Лолита оригинально поздравила медсестер с праздником
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