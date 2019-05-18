Кейт Миддлтон пообщалась с родителями одноклассников принца Джорджа

Кейт Миддлтон побывала в школе Thomas’s Battersea в Лондоне. В этом учебном заведении учится ее старший сын, пятилетний принц Джордж. Визит носил неофициальный характер. Причиной визита стали отнюдь не проблемы маленького принца или предстоящее зачисление Шарлотты.

37-летняя герцогиня пришла в школу на встречу с активисткой Хоуп Вирго, как частное лицо, чтобы поговорить о психологическом здоровье школьников. Эта тема интересует Кейт, поэтому она решила поприсутствовать на лекции активистки. На встрече также присутствовали другие родители и учителя.

Об этом визите рассказала сама девушка в профиле Instagram. По словам Хоуп, Кейт произвела на нее неизгладимое впечатление. Жена принца Уильяма непринужденно общалась и проявила к ее лекции искренний интерес.

«Герцогиня Кембриджская оказала мне большую честь, придя на мое выступление. После лекции мы немного обсудили ее работу в области психологии», – рассказала Вирго.

Напомним, королевская семья поглощена в хлопоты, связанные с рождением в семье герцогов Сассекских первенца Арчи. Малыш родился 6 мая и сразу стал всеобщим любимцем. Кейт Миддлтон и принц Уильям уже познакомились с племянником. Как отмечают в окружении семьи, рождение мальчика сблизило Кейт Миддлтон и Меган Маркл.