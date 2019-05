Паулина Андреева блеснула на красной дорожке в Каннах в платье из черной тафты с корсетом

Актриса Паулина Андреева вместе с режиссером Федором Бондарчуком посетила Каннский кинофестиваль. Для вечернего выхода она выбрала платье из черной тафты с корсетом Maison Bohemique и украшения Messika: серьги из линии Born to be Wild сет Snake Dance и браслет из белого золота с бриллиантами из линии Once Upon a Time.

Стоит отметить, что накануне вечером в Каннах режиссер Педро Альмодовар представил свой новый фильм «Боль и слава». Посмотреть его пришли многие знаменитости, среди которых как раз были и российские звезды — Бондарчук и Андреева.

Кстати, российских звезд буквально через месяц будут ждать на другом важном мероприятии, но уже в России. В Сочи грядет очередной кинофестиваль «Кинотавр». Там Паулина Андреева планирует представить режиссерский дебют — картину «Плачу с вами», сообщает портал spletnik.ru.

Именно на этом «Кинотавре» Бондарчук официально представил Паулину в качестве своей возлюбленной. Бывшая супруга режиссера Светлана Бондарчук первой сделала с новой парой интервью для своего журнала. Через несколько дней режиссер позвонил экс-жене и сказал: «Света – ты крутая!»