Подросший сын Владимира Кристовского трудится вместе с отцом

Лидер группы Uma2rman Владимир Кристовский вовсю занимается дачным хозяйством. Музыкант собственноручно взялся обустраивать приусадебный участок. Артисту нравится сажать цветы и ухаживать за новыми клумбами. Кристовский даже снял на видео, как работает возле дома, которое разместил в своем Instagram. К труду музыкант приобщает и своего трехлетнего сына Федора. Малыш появился в кадре и с удовольствием взялся за детскую лейку, чтобы помочь отцу.

«Весна! Сажаю! Время разбивать сады. Сезон открыт», –подписал ролик музыкант.

Подписчики обратили внимание на сына Кристовского.

«Так приятно смотреть, когда цветник создают мужчины!»; «Крестьянский парень», – прокомментировали поклонники.

У музыканта Владимира Кристовского четверо детей от первого брака с Валерией Римской: дочери Ясмин, Станислава, Мия, Ума. В 2016 году у рок-исполнителя родился сын Федор от второго брака с пиар-менеджером группы Ольгой Пилевской. Впервые он показал ребенка спустя полтора года после его рождения. Кристовский гордится сыном и рассказывает о нем поклонникам.

В начале апреля у группы Uma2rman вышел новый клип, главную роль в котором исполнила звезда Comedy Woman Екатерина Варнава. В ролике на песню «Сверкайте, Катя!» актриса исполнила вместе с Кристовским зажигательный танец.