«Взгляд другой»: Мария Кожевникова признала, что не выглядит на 25 лет

Накануне актриса Мария Кожевникова опубликовала в своем блоге фото без макияжа. 34-летняя артистка подписала снимок короткой фразой – «Мне кажется я выгляжу лет на 25… Или я себе льщу?».

Несколько поклонников написали, что Кожевникова действительно себе льстит, и выглядит на свой возраст. Одна из причин — не состояние кожи, а взгляд. По мнению подписчиков, в 25 лет он совсем другой.

Чтобы проверить это, Мария Кожевникова открыла архив фото и нашла снимок, где ей 25 лет. Взглянув на себя в том возрасте, актриса согласилась с поклонниками.

«Ладно… соглашусь с Вами, взгляд другой» — написала в своем блоге Мария Кожевникова.

«Счастливый и беззаботный взгляд, а сейчас уже более серьёзный, но не менее счастливый» — подтвердили поклонники.

Актрису не раз обвиняли в том, что она злоупотребляет уколами красоты. Однако Кожевникова много раз опровергала эти слухи. Чтобы развеять сомнения «доброжелателей», она специально показала детские снимки, где отчетливо видно, что красота артистки природная.