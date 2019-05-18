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Ученый предсказал неожиданный финал сериала «Игра престолов»

Он полагает, что в итоге персонажи не смогут преодолеть конфликт.

Ученый предсказал неожиданный финал сериала «Игра престолов»
Ученый предсказал финал сериала «Игра престолов» Фото: кадр из сериала «Игра престолов» (2011-2019)

На днях сериал «Игра престолов» завершится – осталась всего одна серия финального сезона. И фанаты, на основе трейлера и слухов, что бродят в сети, пытаются угадать, что же им готовит последний эпизод саги.

Накануне ученый, который изучает Средние века, Рихард Утц высказался на этот счет. Он полагает, что финал сериала станет открытым, и постоянные конфликты Семи королевств так и не удастся разрешить, пишут «РИА Новости».

«Перед началом финального сезона я был убежден, что одна из сильных женщин, с наибольшей вероятностью Санса или Арья Старк, «произведет» в конечном итоге если не хэппи-энд, то по крайней мере какое-то разрешение ситуации. Но чем больше мы подходим к концу сериала, тем больше я убеждаюсь, что мы можем остаться с открытым финалом или продолжением хаоса, — сказал Утц.

Он полагает, что только в таком случае многолетний сериал может логически завершиться. Ученый отметил, что в Семи королевствах все циклично – войны, свадьбы, союзы, конфликты, эти события повторяются из раза в раз.

«Не будет «войны, которая положит конец всем войнам», не будет битвы, которая прекратит все битвы», — пояснил ученый.

Первый эпизод «Игры престолов» вышел в 2011 году, и с тех пор фанаты хотят знать, кто же сядет на знаменитый Железный трон. Финальный восьмой сезон сериала стал самым ожидаемым, который в итоге раскритиковали. Поклонники даже создали петицию, чтобы этот сезон «Игры престолов» пересняли.

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Ученый предсказал неожиданный финал сериала «Игра престолов»
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