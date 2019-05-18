«Сыграла беззащитную девочку»: жена Игоря Николаева дебютировала в новой роли

36-летняя Юлия Проскурякова исполнила роль девочки трудной судьбы. Роль стала дебютной для супруги композитора Игоря Николаева. Об этом актриса и певица рассказала в своем профиле Instagram.

Проскурякова сообщила, что ранее режиссер театрального центра «Гримерка», где она выступает, доверял ей противоположных по характеру героинь. Так, супруга Игоря Николаева перевоплощалась в страстную женщину, которая предается «самому страшному греху – любви». По словам Юлии Проскуряковой, новая роль стала экспериментом, на который она согласилась без долгих раздумий.

«Прошёл мой первый спектакль в этом сезоне. И это был мой дебют в новой роли, в роли Марии… дело в том, что в прошлом году я играла в спектакле совсем другую роль, а в этот раз режиссёр Никита Салопин предложил мне сыграть другую героиню – нежную, трогательную, беззащитную девочку, к которой судьба никогда не была благосклонна», –сообщила поклонникам Проскурякова.

Напомним, в 2017 году Юлия поступила на заочное отделение ГИТИСа. Почти сразу исполнительница стала применять свои знания на практике и участвовать в театральных постановках.

Юлия Проскурякова замужем за певцом и композитором Игорем Николаевым с 2010 года. Супруги воспитывают 4-летнюю дочь Веронику. Юлия Проскурякова на 23 года младше музыканта, однако, по ее словам, разница возрасте не мешает их счастливым и гармоничным отношениям.