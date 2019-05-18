Нюша высказалась о скандале вокруг финала «Голос. Дети»

Не утихает скандал вокруг финала детского вокального конкурса «Голос». По итогам зрительского голосования с большим отрывом победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. За 11-летнюю исполнительницу проголосовали 56% зрителей. Другие финалисты конкурса – Ержан Максим и Валерий Казаков – получили, соответственно, 27% и 15% голосов. Большая разница в результатах голосования смутила пользователей Сети.

Телезрители не поверили в победу юной вокалистки, заявив, что в шоу участвовали более талантливые дети. В результате Первый канал пообещал провести проверку. Расследование итогов конкурса было доверено международной компании Group-IB. 16 мая руководство Первого канала сообщило зрителям, что аннулирует итоги конкурса, а 24 мая проведет в прямом эфире встречу с финалистами шоу.

Пользователи соцсетей продолжают обсуждать инцидент. Скандал на шоу «Голос. Дети» уже прокомментировали звезды российского шоу-бизнеса. Максим Галкин, Яна Рудковская, Валерий Меладзе заявили, что поддерживают решение Первого канала и считают это мудрой инициативой. Высказала свое мнение и певица Нюша. Артистка, впервые ставшая мамой в ноябре 2018 года, призналась, что ее огорчила сложившаяся ситуация.

«Хочу сказать, что очень расстроена и неприятно поражена тем, что сейчас происходит на шоу «Голос. Дети». Хочется напомнить о том, что детки не должны быть вовлечены во взрослые игры. Я сама была наставником и понимаю, что хочется им всем дать первое место, потому что они стараются так, выкладываются. Была бы возможность, я бы, конечно, всех-всех наградила»,– высказалась она в своем профиле Instagram.

Напомним, что Нюша была наставницей в четвертом сезоне шоу «Голос. Дети», где победу одержала подопечная Димы Билана Елизавета Качурак. Девочка поразила звездное жюри еще на «слепом прослушивании». Знаменитости отметили ее ангельский голос и проникновенное исполнение песни из фильма «Жестокий романс».

Ранее Нюша предстала перед поклонниками в новом образе. Певица сменила стиль одежды и макияж, отдав предпочтение блестящим обтягивающим нарядам. Однако поклонникам новый имидж не понравился, они решили, что после похода к стилистам певица стала похожа на американскую звезду Ким Кардашян.