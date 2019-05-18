НОВОСТИ

«Активный образ жизни никто не отменял»: Лопырева рассказала, чем занимается пока ее ребенок спит

У посла чемпионата мира по футболу в России огромное количество дел.

«Активный образ жизни никто не отменял»: Лопырева рассказала, чем занимается пока ее ребенок спит
Виктория Лопырева/globallookpress.com

Модель Виктория Лопырева в Instagram разоткровенничалась на тему того, чем она занимается пока ее трехмесячный ребенок спит. Оказывается, у нее огромное количество дел. В течение дня ей необходимо успеть сделать маникюр и педикюр, привести в порядок волосы, посетить косметолога, сделать конференцию с сотрудниками, которые находятся в далекой России. Также звезда должна успеть сходить с любимым мужчиной бизнесменом Игорем Булатовым на ужин.

Кроме того, она успевает делать съемки для летнего номера классного издания, читает книги, ходит в магазин, где обновляет свой гардероб.
По словам Лопыревой, не забывает она полежать на пляже и поплавать в бассейне. Проводит легкие тренировки и медитирует. Таков ее список дел между грудным вскармливанием.

«Материнство — это прекрасно и украшает каждую женщину, но мой активный образ жизни никто не отменял. И все же самый важный пункт среди всех дел — это просто лежать рядом и смотреть, как сопит это маленькое чудо. А потом вспоминаю, что осталось полчаса до того, как он проснется, а я еще не успела захватить весь мир. И понеслась», — заявила модель.

Отметим, что уже несколько месяцев Виктория Лопырева живет в Майами со своим избранником и ребёнком. В Россию она пока возвращаться не планирует. Интересно, что не так давно звезда хвасталась «звездной коляской», которая досталась ей от певицы Нюши. Именно в ней она сейчас выгуливает своего крохотного сына.

Вам может быть интересно:

Как и где рожают российские звезды Лопырева показала, как стильно носить платок на голове Наташа Королева купила специальное платье для своей короны за миллион рублей

Тэги:

Америка"Виктория Лопыревасписок дел
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Активный образ жизни никто не отменял»: Лопырева рассказала, чем занимается пока ее ребенок спит
Интересно?
Поделись с друзьями: