«Активный образ жизни никто не отменял»: Лопырева рассказала, чем занимается пока ее ребенок спит

Модель Виктория Лопырева в Instagram разоткровенничалась на тему того, чем она занимается пока ее трехмесячный ребенок спит. Оказывается, у нее огромное количество дел. В течение дня ей необходимо успеть сделать маникюр и педикюр, привести в порядок волосы, посетить косметолога, сделать конференцию с сотрудниками, которые находятся в далекой России. Также звезда должна успеть сходить с любимым мужчиной бизнесменом Игорем Булатовым на ужин.

Кроме того, она успевает делать съемки для летнего номера классного издания, читает книги, ходит в магазин, где обновляет свой гардероб.

По словам Лопыревой, не забывает она полежать на пляже и поплавать в бассейне. Проводит легкие тренировки и медитирует. Таков ее список дел между грудным вскармливанием.

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«Материнство — это прекрасно и украшает каждую женщину, но мой активный образ жизни никто не отменял. И все же самый важный пункт среди всех дел — это просто лежать рядом и смотреть, как сопит это маленькое чудо. А потом вспоминаю, что осталось полчаса до того, как он проснется, а я еще не успела захватить весь мир. И понеслась», — заявила модель.

Отметим, что уже несколько месяцев Виктория Лопырева живет в Майами со своим избранником и ребёнком. В Россию она пока возвращаться не планирует. Интересно, что не так давно звезда хвасталась «звездной коляской», которая досталась ей от певицы Нюши. Именно в ней она сейчас выгуливает своего крохотного сына.