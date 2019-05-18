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Ким Кардашян и Канье Уэст объявили имя новорожденного сына

Никому из поклонников пары не удалось угадать имя малыша.

Ким Кардашян и Канье Уэст объявили имя новорожденного сына
Ким Кардашян и Канье Уэст. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Американская модель Ким Кардашян обнародовала имя своего четвертого ребенка. Мальчика, выношенного суррогатной матерью, назвали Псалмом Уэстом. Об этом звезда рассказала в своем Instagram. Имя сына связано с религиозной темой, которая объясняется творчеством мужа Кардашян – Канье. Рэпер каждую неделю организовывает публичные воскресные службы в сопровождении госпел-хора, что вызывает у публики неоднозначное мнение. Некоторые считают музыканта чудаком, другие, наоборот, талантливым и неординарным исполнителем.

Ким Кардашян и Канье Уэст на днях стали родителями. Супруги держат в секрете дату рождения малыша. Некоторое время не раскрывалось и имя новорожденного. Кардашян интриговала поклонников, рассказывая, что может дать имя ребенку в честь дяди Роба или назвать армянским именем. Некоторые фанаты звезды даже предполагали, что Кардашян назовет мальчика Тедди в честь медвежонка, так как заметили в ее Stories эмодзи с плюшевым мишкой.

Напомним, двух старших детей Ким Кардашян родила сама. Старшую 6-летнюю дочь Кардашян зовут Норт, что в переводе с английского обозначает «север», среднего 4-летнего мальчика – Сейнт (святой). Третьего ребенка родила суррогатная мать в 2018 году, девочку назвали Чикаго в честь города.

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Ким Кардашян и Канье Уэст объявили имя новорожденного сына
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