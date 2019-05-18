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Ради куска хлеба: Синди Кроуфорд снялась в провокационной фотосессии

Топ-модель показала стройную фигуру в черном купальнике.

Ради куска хлеба: Синди Кроуфорд снялась в провокационной фотосессии
Синди Кроуфорд. Фото: instagram.com/cindycrawford/

53-летняя супермодель Синди Кроуфорд не сдает своих позиций в модном бизнесе. Звезда снялась в провокационной фотосессии для американского женского журнала Allure. На снимке топ-модель предстала в черном купальнике, подчеркнувшем ее стройную фигуру. На фотографии Синди Кроуфорд  рвет буханку хлеба, изображая страсть.

«Это отношения любви и ненависти…. в основном любовь», – подписала фото модель.

Многие подписчики Кроуфорд отметили, что для своего возраста знаменитость находится в отличной физической форме. «Великолепна!»; «Шикарно выглядишь», – написали фолловеры.

Другие поклонники, наоборот, раскритиковали модель за обработку фотографии с помощью графического редактора.

«Один сплошной фотошоп», «Вы так красивы, но это фото – не оригинал!»; «Хотелось бы увидеть настоящую версию этой фотографии», – прокомментировали подписчики снимок.

Синди Кроуфорд – вегетерианка. Модель пропагандирует «невидимый» макияж и правильное питание. Звезда признавалась, что между съемками предпочитает перекусывать свежими фруктами или овощным салатом. Утром натощак выпивает стакан минеральной воды, а завтракает чаем с хлебом, посыпанным корицей.

Напомним, Синди Кроуфорд стала одной из первых моделей, не постеснявшейся показать себя без фотошопа. В феврале 2015 года женщина снялась для американского Marie Claire, полностью отказавшись от ретуши. Ее снимки были настолько реалистичны, что можно было рассмотреть каждую складочку и морщинку.

Звезда замужем за бывшим манекенщиком и бизнесменом Рэнди Гербером. У Синди Кроуфорд двое детей – 20-летний сын Пресли Гербер и 18-летняя дочь Кайя Гербер, которая пошла по стопам звездной мамы и тоже стала моделью.

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Ради куска хлеба: Синди Кроуфорд снялась в провокационной фотосессии
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