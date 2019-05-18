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Сергей Шнуров резко раскритиковал российский кинематограф

Он полагает, что другие страны в этом отношении преуспели больше.

Сергей Шнуров резко раскритиковал российский кинематограф
Шнуров раскритиковал российский кинематограф Фото: GLOBALLOOKPRESS

Музыкант Сергей Шнуров недавно снялся в российской комедии «Этаж». В картине рассказывают историю расселения одной из коммунальных квартир в Северной столице. Он попал на съемочную площадку случайно. В Санкт-Петербурге Шнуров встретил Михаила Боярского, который и рассказал музыканту, что его хотят пригласить на одну из ролей в «Этаж».

«На «Ленфильме» сейчас запускают проект. Я тебя очень прошу — не посылай их!» — «Хорошо, дядя Миша», — пообещал я и слово сдержал» — цитирует Шнурова издание «Теленеделя».

По словам музыканта, в комедии он играет питерского «ботаника», на которого Шнуров в жизни совсем не похож. Единственное сходство с героем фильма – Сергей когда-то тоже жил в коммунальной квартире в Петербурге.

Поклонники могут подумать, что Сергей Шнуров в очередной раз распустил группировку «Ленинград» и подался в актеры, но это не так. Музыкант отметил, что ему не нравится кому-то подчиняться, а на съемочной площадке приходиться слушаться режиссера и других участников процесса.

«Он (актер) практически не влияет на собственную судьбу. Такое зависимое положение меня не устраивает» — утверждает Шнуров.

Более того, музыкант не в восторге от отечественного кино. В интервью он резко раскритиковал эту сферу.

«Да посмотрите любых «Трансформеров». Любых! Техническое отставание очевидно. Начнем с того, что все камеры и даже штативы — сплошь иностранные побрякушки. В 1960-е годы техническое отставание кино было не столь большим, как сейчас» — считает музыкант.

Он уверен, что российское кино – «обычное кино третьего мира. Как в Индии». Что касается группировки «Ленинград», то музыкант распустил ее уже в 4-й раз. Причина – время от времени такая работа ему надоедает. Ранее он рассказал о своих дальнейших планах. Музыкант собирается просто наслаждаться жизнью и уверен, что должен уступить дорогу молодым исполнителям.

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ЛенфильмСергей ШнуровСергей Шнуров последние новостифильм "Этаж"
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Сергей Шнуров резко раскритиковал российский кинематограф
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