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Дочь Ирины Салтыковой показала огромную татуировку на спине

Недавно Алиса сменила цвет волос.

Дочь Ирины Салтыковой показала огромную татуировку на спине
Ирина Салтыкова/globallookpress.com

Дочь певицы Ирины Салтыковой в Instagram разместила снимок из своего архива. На фотографии она с темными волосами. Снимок сделан несколько лет назад. Алиса Салтыкова запечатлена в образе роковой брюнетки с голой спиной, украшенной татуировкой в виде огромной птицы с расправленными крыльями.

«Иногда скучаю по темным волосам. Вернуть?» — спросила она своих подписчиков. Надо отметить, что мнения пользователей на этот счет разделились. Одни считают, что девушке действительно хорошо с темными волосами. Другие просят ее не возвращаться к этому цвету. Быть блондинкой, как мама, ей лучше.

Отметим, что Алиса родилась от брака с певцом и композитором Виктором Салтыковым. Девушка пошла по стопам звездных родителей. На сцене она выступает под псевдонимом Талита. Девушка на протяжении нескольких лет училась во Франции и Швейцарии. Она пишет стихи и прозу в основном на английском языке. В том числе и для Ирины Салтыковой, для которой она написала композицию «За мной».

Девушка живет в Лондоне, где выступает на частных мероприятиях и в клубах. Кстати, не так давно она вернулась в Россию. В одной из бесед с журналистами она рассказала, что ее мать собирается замуж. Правда, сама Ирина Салтыкова позже сообщила, что у нее действительно есть любимый мужчина, но о свадьбе она пока не думает.

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Дочь Ирины Салтыковой показала огромную татуировку на спине
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