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«Теплый еще был, розовый весь»: жена Караченцова вспомнила последние минуты жизни мужа

Людмила Поргина отметила, что актер до последнего мгновения своей жизни был в сознании.

«Теплый еще был, розовый весь»: жена Караченцова вспомнила последние минуты жизни мужа
Людмила Поргина и Николай Караченцов/globallookpress.com

Супруга актера Николая Караченцова Людмила Поргина вспомнила последний день жизни своего мужа. По ее словам, она готовилась к дню рождения актера. Женщина заказала торты и шары прямо в больницу, где он находился. Также Поргина съездила в его любимый магазин и купила несколько новых рубашек для него.

Людмила Поргина рассказала о смерти мужа/globallookpress.com

По словам Поргиной, Караченцов очень не хотел умирать. Его мозг не отключался ни на мгновение. Он все время говорил, что хочет видеть своих внуков, поэтому они приезжали в клинику практически каждый день. По ночам она прислушивалась к его дыханию и как работает аппарат кислорода.

Поргина сказала, что с каждым мгновением актеру становилось все тяжелее дышать. Шла сильная интоксикация организма. Кормили звезду через вену в горле. При этом выглядел он хорошо. Она даже подстригла ему волосы, сделала маникюр и пригласила священника.

Ночью врачи решили забрать его в реанимацию. Когда его туда везли, то он сказал, что просит всех не переживать и не плакать. По его словам, он уходит в лучший мир. «Когда утром я побежала туда, мне сообщили, что Коля только-только… Теплый еще был, розовый весь. Врачи сказали, что он был до последнего в сознании», — заметила Людмила Поргина, слова которой приводит «МК».

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Людмила ПоргинаНиколай Караченцовсмерть актера
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«Теплый еще был, розовый весь»: жена Караченцова вспомнила последние минуты жизни мужа
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