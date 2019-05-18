«Теплый еще был, розовый весь»: жена Караченцова вспомнила последние минуты жизни мужа

Людмила Поргина отметила, что актер до последнего мгновения своей жизни был в сознании.

Супруга актера Николая Караченцова Людмила Поргина вспомнила последний день жизни своего мужа. По ее словам, она готовилась к дню рождения актера. Женщина заказала торты и шары прямо в больницу, где он находился. Также Поргина съездила в его любимый магазин и купила несколько новых рубашек для него.

По словам Поргиной, Караченцов очень не хотел умирать. Его мозг не отключался ни на мгновение. Он все время говорил, что хочет видеть своих внуков, поэтому они приезжали в клинику практически каждый день. По ночам она прислушивалась к его дыханию и как работает аппарат кислорода.

Поргина сказала, что с каждым мгновением актеру становилось все тяжелее дышать. Шла сильная интоксикация организма. Кормили звезду через вену в горле. При этом выглядел он хорошо. Она даже подстригла ему волосы, сделала маникюр и пригласила священника.

Ночью врачи решили забрать его в реанимацию. Когда его туда везли, то он сказал, что просит всех не переживать и не плакать. По его словам, он уходит в лучший мир. «Когда утром я побежала туда, мне сообщили, что Коля только-только… Теплый еще был, розовый весь. Врачи сказали, что он был до последнего в сознании», — заметила Людмила Поргина, слова которой приводит «МК».