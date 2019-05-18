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Супруга Газманова назвала «милыми потрепушками» программу Кудрявцевой «Секрет на миллион»

По словам Марины, ее мужу дорого обойдется поход на передачу, где он рассказывал о себе.

Супруга Газманова назвала «милыми потрепушками» программу Кудрявцевой «Секрет на миллион»
Олег Газманов с женой/globallookpress.com

Певец Олег Газманов на днях стал главным героем программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». В студии он обмолвился, что несколько лет назад врачи диагностировали опухоль на голосовых связках. Тогда это стало для музыканта ударом, с которым ему удалось справиться благодаря жене Марине и детям. Однако представители прессы все подали так, как будто певец сейчас страдает страшным недугом. Музыканту даже пришлось выступить на своей страничке в соцсетях по этому поводу. Он сказал, что болезнь у него была семь с половиной лет назад.

Между тем супруга музыканта Марина также наслышана о страшной болезни мужа. В Instagram она высказалась по этому поводу. По ее словам, по версии канала НТВ она почти вдова, молодая и богатая. Марина рассказала анекдот, как женщине сообщили, что ее муж умер, а через какое-то время он как ни в чем не бывало пришел домой.

Марина Газманова отметила, что когда пришла домой, то увидела живого и здорового мужа, который еще и подшутил над ней, что она рано размечталась остаться вдовой.

«Дорого обойдутся композитору милые потрепушки с очаровательной Лерой Кудрявцевой на НТВ в передаче «Секрет на миллион». Как минимум будут ролевые игры. Он – золотая рыбка, а я — хочушка: кругосветное путешествие, учёба в Риме, это раз…Три желания придумаю я!» — заявила она.

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Тэги:

Лера КудрявцеваМарина ГазмановаОлег ГазмановПрограмма "Секрет на миллион"
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Супруга Газманова назвала «милыми потрепушками» программу Кудрявцевой «Секрет на миллион»
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