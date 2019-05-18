«Дети пусть будут счастливы и далеки от игр взрослых»: Сати Казанова вступилась за дочь Алсу

Певица Сати Казанова в Instagram высказалась по поводу скандала, который уже несколько недель не утихает вокруг 11-летней Микеллы Абрамовой, дочери популярной исполнительницы Алсу. Напомним, что девочка победила в шоу «Голос. Дети», однако многие посчитали, что это несправедливый результат. После проверки выяснилось, что за девочку был вброс голосов. Итого проекта аннулировали. Новый финал состоится 24 мая.

Казанова вспомнила историю, которую ей рассказала ее знакомая. Ее дочь проиграла на важном соревновании, заняла одно из последних мест. При этом мать поехала праздновать неудачу девочки в один из ресторанов. Они веселились, гуляли по парку. В итоге из болезненного поражения мать создала элемент игры с посылом, что если ребенок проиграл, то в этом нет ничего страшного. В следующем соревновании девочка заняла первое место.

Казанова отметила, что следит за историей с дочерью Алсу. По ее словам, даже такая махина как Первый канал признала ошибку и объявила повторный финал, где результаты будут совсем другими. Исполнительнице искренне жаль Микеллу Абрамову, на которую обрушилась психологическая атака. Она считает эту историю поучительной для всех – родителей девочки, детей и даже акул медиа-пространства.

«Нужно выбирать честность, не нужно достигать победы любой ценой. И поражение — это прекрасная часть жизни! И все же, давайте не осуждать никого, добрые мои. На месте родителей с подобными возможностями, уверена, все бы поступили так же, за редким исключением. А дети пусть будут счастливы и далеки от игр взрослых», — сказала Казанова.