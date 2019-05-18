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Павел Прилучный продает дом за 20,8 миллиона рублей через Instagram

Тем, кто купит строение до конца июня, актер обещает огромную скидку.

Павел Прилучный продает дом за 20,8 миллиона рублей через Instagram
Павел Прилучный/ фото: globallook.com

Накануне актер Павел Прилучный разместил на своей странице в социальной сети Instagram объявление о продаже своего дома в охраняемом поселке Деденево. Двухэтажное строение в 350 «квадратов» на участке в 14 соток звезда кино оценил в 20,8 миллиона рублей.

Кроме самого дома, здесь есть баня и гараж на две машины. Кстати, и мебель актерская семья планирует оставить новым владельцам. Как отмечает Павел, если все документы о продаже будут подписаны до конца июня, счастливый обладатель дома получит огромную скидку. Здание, построенное четыре года назад, оснащено системой «умный дом», имеется в доме и локальная система охраны. Строение состоит из пяти спален, есть теплые полы, вид на округу обеспечивают большие панорамные окна, а в кухне-зале имеется камин.

Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный не живут в этом доме еще с конца лета прошлого года. И тогда же супруги впервые выставили его на продажу, запросив тогда 25 миллионов рублей. Объявление об этом в прошлом году также в Instagram размещала супруга Павла. Похоже, щедрый торг звездной пары как раз объясняется затянувшейся реализацией дома, который, кстати, никогда особо не нравился Прилучному.

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актерПавел Прилучныйпродажа дома
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Павел Прилучный продает дом за 20,8 миллиона рублей через Instagram
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