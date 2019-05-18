Павел Прилучный продает дом за 20,8 миллиона рублей через Instagram

Накануне актер Павел Прилучный разместил на своей странице в социальной сети Instagram объявление о продаже своего дома в охраняемом поселке Деденево. Двухэтажное строение в 350 «квадратов» на участке в 14 соток звезда кино оценил в 20,8 миллиона рублей.

Кроме самого дома, здесь есть баня и гараж на две машины. Кстати, и мебель актерская семья планирует оставить новым владельцам. Как отмечает Павел, если все документы о продаже будут подписаны до конца июня, счастливый обладатель дома получит огромную скидку. Здание, построенное четыре года назад, оснащено системой «умный дом», имеется в доме и локальная система охраны. Строение состоит из пяти спален, есть теплые полы, вид на округу обеспечивают большие панорамные окна, а в кухне-зале имеется камин.

Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный не живут в этом доме еще с конца лета прошлого года. И тогда же супруги впервые выставили его на продажу, запросив тогда 25 миллионов рублей. Объявление об этом в прошлом году также в Instagram размещала супруга Павла. Похоже, щедрый торг звездной пары как раз объясняется затянувшейся реализацией дома, который, кстати, никогда особо не нравился Прилучному.