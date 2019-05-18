Виктория Боня покорила Канны головокружительным декольте

Виктория Боня продолжает покорять Канны — каждый ее выход сопровождается восторженными откликами публики. Еще накануне светская львица блистала на бьюти-вечеринке Givenchy в бархатном мини-платье с глубоким декольте французской марки Alexandre Vauthier, в этот раз вышла в свет в серебристом комбинезоне с головокружительным декольте. Наращенные волосы Виктория распустила, а гламурный образ был завершен массивным бриллиантово-жемчужным колье.

Кстати, Боня не пропускает в Каннах, похоже, ни одной вечеринки, но все же признается, что соблюдает режим дня, потому что очень устает от бесконечных тусовок. А пока Виктория развлекается, встречается со старыми знакомыми и заводит знакомства новые, ее дочь Анжелина Летиция гостит в семье своего отца – бизнесмена Алекса Смерфита, который владеет крупнейшим бизнесом по производству картонных упаковок, пишет кр.ru.

Недавно светская львица призналась, что сохранила с бывшим супругом хорошие отношения и пожелала ему счастья с новой возлюбленной. При этом Виктория отметила, что их отношения невозможно склеить, несмотря на наличие общего ребенка. Все потому, что у них слишком разные взгляды на жизнь.