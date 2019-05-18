Миллиардер Борис Ротенберг выкупил у Тимати товарный знак «Крид» за 250 миллионов рублей

Теперь Егор Булаткин сможет использовать свой творческий псевдоним уже после окончания действия договора с Black Star .

В последнее время настроение у Егора Крида было, надо сказать, не особенно хорошим. Контракт с лейблом Black Star истекал и продлевать его не собирались. Самому Егору Булаткину это не сулило ничего хорошего. Разрыв отношений с компанией рэпера Тмати означал, что свои прежние хиты артист исполнять не имел права, равно, как и рекламировать товары в качестве его Крида тоже, ведь все права на псевдоним, как товарный знак принадлежат Black Star.

больше по теме Голливудская звезда Белла Торн оказывает знаки внимания Егору Криду Поклонники заметили, что девушка часто оставляет комментарии под постами российского певца в соцсетях.

Однако, накануне стало известно, что вся непростая ситуация, как будущее Егора прояснились. Он останется Егором Кридом и дальше будет выступать под этим псевдонимом. Все благодаря жене российского миллиардера Бориса Ротенберга Карине, уговорившей, по слухам, супруга выкупить товарный знак «Крид» у продюсерского центра Тимати.

Сумма сделки, по информации «СтарХит», составляет 250 миллионов рублей, но вряд ли это станет огромной тратой для 62-летнего предпринимателя, занимавшего в минувшем году 83-ю строчку рейтинга Forbes, с состоянием в 1,2 миллиарда долларов. Издание не исключает и того, что для бизнесмена выкуп псевдонима Крида стало не простой благотворительностью, а новой инвестицией.