Актер Александр Паль в прямом эфире проболтался о доме Ивана Урганта в Италии

Тема доходов и состояний знаменитостей всегда любопытна обывателям. Несмотря на то, что считать чужие деньги не очень-то и прилично, интерес к этой теме велик в любое время и в любой стране. Совершенно неожиданно эта тема всплыла в очередном выпуске программы «Вечерний Ургант», заинтересовав зрителей в студии и многомиллионную телеаудиторию.

больше по теме Иван Ургант впервые за долгое время показал подросшую дочку Нину Старшая наследница телеведущего отмечает свой одиннадцатый день рождения, о чем Ургант сообщил на своей странице в Instagram.

Причем, коснулась не гостя популярного шоу, на этот раз им стал исполнитель главной роли сериала «Толя робот» Александр Паль, а самого Ивана Урганта. Паль начал рассказывать о своем давнем, весьма серьезном и почти профессиональным увлечением велоспортом. И постоянно напоминал ведущему, что тот еще в прошлом году пообещал подарить ему велосипед. Второй.

Кстати, Александр признался, что друзья называют его «мастером отжима», так что в студии он был настроен все же узнать, когда Ургант выполнит свое обещание. После не очень долгих шутливых препирательств Иван сдался.

«Когда ты летом приедешь в Италию…», — начал было Ургант.

«К тебе в дом?» — перебил его Паль.

«Не ко мне в дом, просто приедешь в Италию…», — ответил ведущий, и, помолчав пару секунд, все же решил развить эту тему.

«В маааааленький дом, который я снимаю за огрооооомные деньги, заработанные тяжееееелым трудом, заплатив всеееее налоги, я тебе подарю велосипед», — отшутился Иван.

Уже серьезно Ургант пообещал подарить Александру свой первый велосипед, который ему, в свою очередь, достался от легендарного велосипедиста Вячеслава Екимова.

«Все слышали?» — заручился поддержкой аудитории в студии актер.