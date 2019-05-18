«Сцена меньше, денег больше»: после распада группировка «Ленинград» продолжит выступать на корпоративах

Первое, о чем заговорил ведущий шоу «Вечерний Ургант» в своей очередной программе с новым гостем, лидером группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым, стала тема роспуска популярного коллектива. Однако, артист поправил Ивана Урганта, подчеркнув, что группировка прекращает свою публичную деятельность. А вот корпоративы – остаются.
«На них все меньше: сцена меньше, трудозатрат меньше, а денег — больше», — шутя, сказал Сергей.
На это высказывание музыканта Ургант заметил, мол, а как же адреналин, эмоции, которые можно получить от выступлений на большой сцене.
«Адреналин в стакан не нальешь и на хлеб не намажешь», — парировал Шнуров.
«Ты сильно изменился, Сергей», — констатировал ведущий.
Уже серьезно музыкант подчеркнул, что сейчас ему нужно подвести черту под этой эпохой. Тем более, что свои коллективы он распускал уже три раза. Потому, когда у него появятся новые идеи, проекты, он, возможно, снова соберет команду.