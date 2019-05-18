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«Сцена меньше, денег больше»: после распада группировка «Ленинград» продолжит выступать на корпоративах

Об этом рассказал лидер команды Сергей Шнуров в программе «Вечерний Ургант».

«Сцена меньше, денег больше»: после распада группировка «Ленинград» продолжит выступать на корпоративах
Фото: globallook

Первое, о чем заговорил ведущий шоу «Вечерний Ургант» в своей очередной программе с новым гостем, лидером группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым, стала тема роспуска популярного коллектива. Однако, артист поправил Ивана Урганта, подчеркнув, что группировка прекращает свою публичную деятельность. А вот корпоративы – остаются.

«На них все меньше: сцена меньше, трудозатрат меньше, а денег — больше», — шутя, сказал Сергей.

На это высказывание музыканта Ургант заметил, мол, а как же адреналин, эмоции, которые можно получить от выступлений на большой сцене.

«Адреналин в стакан не нальешь и на хлеб не намажешь», — парировал Шнуров.

«Ты сильно изменился, Сергей», — констатировал ведущий.

Уже серьезно музыкант подчеркнул, что сейчас ему нужно подвести черту под этой эпохой. Тем более, что свои коллективы он распускал уже три раза. Потому, когда у него появятся новые идеи, проекты, он, возможно, снова соберет команду.

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Группировка «Ленинград»Программа «Вечерний Ургант»Сергей Шнуров последние новости
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«Сцена меньше, денег больше»: после распада группировка «Ленинград» продолжит выступать на корпоративах
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