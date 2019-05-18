«Профессия – принц Соединенного Королевства»: сын Меган Маркл и принца Гарри получил свидетельство о рождении

Документ подтверждает, что герцогиня Сассекская рожала не дома, а в Портлендской больнице в Лондоне.

Британские журналисты раздобыли свидетельств о рождении сына Меган Маркл и принца Гарри, которое впервые представили спустя боле недели после рождения Арчи Сассекского. Из необычного для простых британцев, да и, в целом, для людей, можно отметить профессию маленького Арчи. Она в свидетельстве звучит так: «принц Соединенного королевства». Такая же профессия, кстати, стоит в документах и детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Меган, назвавшая себя Рэйчел Меган Ее Королевским Высочеством герцогиней Сассексской, указала свою работу в качестве «Принцессы Соединенного Королевства». Официально она — герцогиня Сассексская, но когда она вышла замуж за Гарри, Маркл формально стала «Ее Королевским Высочеством, принцессой Гарри Уэльской» — вот почему она является «принцессой» в документе.

Однако, фактически, принцессой она никогда не будет, поскольку она вышла замуж за члена королевской семьи, а не родилась в ней. То есть, согласно правилам, ей требуется «королевская кровь», и Елизавете II придется повернуть вспять многовековые традиции, чтобы изменить это. Впрочем, делать это никто не собирается, пишет Daily Mail.

Но самое любопытное, что документ подтверждает догадки и слухи о том, что Маркл рожала сына в Портлендской больнице в Лондоне. Хотя ранее заявлялось, что супруга принца Гарри собирается устроить домашние роды в коттедже Фрогмор в Виндзоре.

Напомним, сын Меган Маркл и принца Гарри появился на свет 6 мая. Рассказывая радостную новость, принц не скрывал своего счастья. Во время родов он постоянно находился рядом со своей женой и спал всего несколько часов, поскольку большую часть ночи Меган провела в родах.