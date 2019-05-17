Google назвал самых популярных участников Евровидения-2019 в Сети

Сотрудники компании Google проанализировали популярные поисковые запросы и назвали десятку исполнителей, которая окажется лучшей по результатам финала музыкального конкурса Евровидения-2019.

Больше всего в Сет интересовались французом Билалом Ассани. Вторую строчку рейтинга заняла исландская команда Hatari. Сергей Лазарев оказался на третьем месте. Также интернет-аудитория запрашивала информацию об исполнителях из Нидерландов, Белоруссии, Кипра, Швейцарии, Италии, Сан-Марино и Швеции.

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Напомним, в 2019 году конкурс Евровидение-2019 принимает Израиль. В его столице уже состоялись два красочных полуфинала, по результатом которых были отобраны 20 исполнителей. Именно они уже 18 мая поборются за звание лучшего и право принять шоу в следующем году в своей стране. Российский участник Сергей Лазарев также попал в финальную часть конкурса.

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Кстати, как отмечают «Известия», шансы победить в Евровидении-2019 у россиянина не велики. По оценкам букмекеров, составленным после второго полуфинала, вероятность победы Лазарева равна всего пяти процентам.