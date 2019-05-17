Бьет — значит любит: Марат Башаров вышел в свет с бывшей женой

Марат Башаров не раз был замешан в скандалах, связанных с домашним насилием. В побоях его обвиняла вторая жена Екатерина Архарова. То же самое произошло и с третьей женой – Елизаветой Шевырковой. Поначалу супруга актёра скрывала побои, но позже выступила с заявлением, что Башаров поднимал на неё руку.

Суд оформил развод между супругами 21 марта. При этом они продолжали общаться и даже отдыхали вместе в Таиланде. Недавно Марат Башаров вместе с бывшей женой посетил концерт группы «БИ-2». Очевидцы заметили, что звездная пара вела себя как ни в чем не бывало.

«Прямо за нами сидел Марат Башаров со своей женой, которой он ломал нос под Новый год. Потом они разводились, но, видимо, дело снова идет к примирению», — рассказали очевидцы порталу «СтарХит».

Возможно, Шевыркова смогла простить агрессивного экс-супруга. Пока что Марат Башаров старается не афишировать отношения с бывшей женой. Также он не комментирует, получится ли у него официально вернуться в семью.

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Напомним, Марата Башарова помимо домашнего насилия также обвиняли в алкоголизме. У актёра отобрали водительские права после вождения в нетрезвом виде. Также после того, как Шевыркова обнародовала информацию о побоях, Башарова выгнали из спектакля, а зрители отказывались посещать постановки с его участием.