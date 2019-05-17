Малышева рассказала Сябитовой, как справиться с голодом во время диеты

Елена Малышева решила помочь Розе Сябитовой похудеть. Благодаря авторской диете ведущей программы «Жить здорово!» и процедурам в личной клинике сваха за неделю похудела на один килограмм. До этого Сябитова показывала более внушительные результаты – с конца апреля до майских праздников она смогла скинуть два килограмма.

На прошлой неделе Роза выводила шлаки через пот с помощью деревянной бочки. На этот раз главная сваха страны выполняла упражнения в бассейне. После тренировки Елена Малышева посетила дом подруги. Телеведущая заглянула в холодильник и нашла много вредных продуктов, таких как колбасный сыр и десерты.

Роза Сябитова попросила Малышеву рассказать, как справиться с голодом во время диеты. Ведущая программы жить здорово показала хитрость. Чтобы меньше хотелось есть, нужно грызть лед. Также она напомнила, что в ее специальном рационе присутствуют протеиновые батончики и блюда на пару, при этом есть можно шесть раз в день, но маленькими порциями.

В начале диеты Елена Малышева посоветовала Сябитовой сбросить девять килограммов. Марафон похудения должен продлиться 10 недель. За это время сама ведущая передачи «Жить здорово!» скинула два килограмма.