Светлана Лобода устроила фотосессию в бикини и без макияжа

Певица опубликовала фотографию с отдыха в жаркой стране на фоне скандала с итогами шоу «Голос. Дети».

Светлана Лобода поделилась с подписчиками в Instagram свежими фотографиями из отпуска. Певица запечатлела себя на фоне тропической растительности в беседке. Артистка примерила интересный купальник и показала лицо без макияжа. «No shoes no news», — подписала фотографии Лобода.

Подписчики остались в восторге от фигуры певицы и попросили ее не меняться в весе. Также фанатам понравилась любимая исполнительница без косметики, но при этом их смутила подпись. На самом деле у Светланы Лободы полно новостей: скоро она вручит iPhone Х победителю в ее конкурсе «Пуля-дура», а также состоится новый концерт. Но всё это меркнет на фоне скандала, который разгорелся вокруг итогов шоу «Голос. Дети».

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Пока что Светлана Лобода ни разу не давала комментариев. Напомним, певица является наставницей Микеллы Абрамовы, которая победила в шестом сезоне проекта. Дочь Алсу заработала более чем в два раза больше голосов, чем другие финалисты.

После возмущения зрителей Первый канал провел расследование. В результате выяснилось, что за дочь Алсу голосовали, помимо обычных людей, еще и боты. Создатели передачи «Голос. Дети» решили провести спецвыпуск 24 мая, чтобы выявить нового победителя. Возможно, Светлана Лобода не появится на шоу, так как на это число запланировала концерт.