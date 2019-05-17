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Светлана Лобода устроила фотосессию в бикини и без макияжа

Певица опубликовала фотографию с отдыха в жаркой стране на фоне скандала с итогами шоу «Голос. Дети».

Светлана Лобода устроила фотосессию в бикини и без макияжа
Светлана Лобода. фото: globallookpress

Светлана Лобода поделилась с подписчиками в Instagram свежими фотографиями из отпуска. Певица запечатлела себя на фоне тропической растительности в беседке. Артистка примерила интересный купальник и показала лицо без макияжа. «No shoes no news», — подписала фотографии Лобода.

Подписчики остались в восторге от фигуры певицы и попросили ее не меняться в весе. Также фанатам понравилась любимая исполнительница без косметики, но при этом их смутила подпись. На самом деле у Светланы Лободы полно новостей: скоро она вручит iPhone Х победителю в ее конкурсе «Пуля-дура», а также состоится новый концерт. Но всё это меркнет на фоне скандала, который разгорелся вокруг итогов шоу «Голос. Дети».

Пока что Светлана Лобода ни разу не давала комментариев. Напомним, певица является наставницей Микеллы Абрамовы, которая победила в шестом сезоне проекта. Дочь Алсу заработала более чем в два раза больше голосов, чем другие финалисты.

После возмущения зрителей Первый канал провел расследование. В результате выяснилось, что за дочь Алсу голосовали, помимо обычных людей, еще и боты. Создатели передачи «Голос. Дети» решили провести спецвыпуск 24 мая, чтобы выявить нового победителя. Возможно, Светлана Лобода не появится на шоу, так как на это число запланировала концерт.

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Светлана Лобода устроила фотосессию в бикини и без макияжа
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