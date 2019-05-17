Никита Джигурда рассказал о несостоявшимся проекте с Сергеем Доренко

Никита Джигурда помянул добрым словом покойного Сергея Доренко. Скандально известный актёр считает, что журналист ушёл из жизни «ярко» и «драйвово». Своим подписчикам в Instagram Джигурда обещал рассказать, что за проект они задумали с умершим главным редактором радиостанции «Говорит Москва».

Артист опубликовал отрывки матерных стихов, а также обложку собственного сборника «Вертикаль русского мата. Батарейка Бога», который увидел свет в 2012 году. Видимо, Никита Джигурда планировал с Сергеем Доренко выпустить новую книгу. Эксцентричный актёр назвал её грандиозным проектом, который поднимает глубинные вопросы бытия.

Также Джигурда посвятил журналисту очередное стихотворение:

Но слышать эту музыку мир сможет, когда без страха сложит мир угроз, и напоит свой разум светом божьим, чтоб в каждом вырос Бог Любви — ХРИСТОС!

Напомним, Сергей Доренко скончался в возрасте 59 лет. Журналист умер, когда возвращался в Москву на мотоцикле. Официальной причиной врачи назвали разрыв аорты, однако дочери Доренко запросили экспертизу, потому что подозревали вторую жену в отравлении журналиста.

Из-за этого похороны 12 мая пришлось перенести. Редактора «Эха Москвы» кремировали. Коллеги, родные и близкие простились с Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище.