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Никита Джигурда рассказал о несостоявшимся проекте с Сергеем Доренко

Эксцентричный актер собирался с журналистом выпустить книгу матерных стихов.

Никита Джигурда рассказал о несостоявшимся проекте с Сергеем Доренко
Никита Джигурда. фото: globallookpress

Никита Джигурда помянул добрым словом покойного Сергея Доренко. Скандально известный актёр считает, что журналист ушёл из жизни «ярко» и «драйвово». Своим подписчикам в Instagram Джигурда обещал рассказать, что за проект они задумали с умершим главным редактором радиостанции «Говорит Москва».

Сборник стихов Никиты Джигурды. Скриншот: instagram.com/instadzhigurda/
Сборник стихов Никиты Джигурды. Скриншот: instagram.com/instadzhigurda/

Артист опубликовал отрывки матерных стихов, а также обложку собственного сборника «Вертикаль русского мата. Батарейка Бога», который увидел свет в 2012 году. Видимо, Никита Джигурда планировал с Сергеем Доренко выпустить новую книгу. Эксцентричный актёр назвал её грандиозным проектом, который поднимает глубинные вопросы бытия.

Также Джигурда посвятил журналисту очередное стихотворение:

Но слышать эту музыку мир сможет,

когда без страха сложит мир угроз,

и напоит свой разум светом божьим,

чтоб в каждом вырос Бог Любви —

ХРИСТОС!

Напомним, Сергей Доренко скончался в возрасте 59 лет. Журналист умер, когда возвращался в Москву на мотоцикле. Официальной причиной врачи назвали разрыв аорты, однако дочери Доренко запросили экспертизу, потому что подозревали вторую жену в отравлении журналиста.

Из-за этого похороны 12 мая пришлось перенести. Редактора «Эха Москвы» кремировали. Коллеги, родные и близкие простились с Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище.

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Никита Джигурда рассказал о несостоявшимся проекте с Сергеем Доренко
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