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Анфиса Чехова призналась, что разбогатела благодаря астрологической финансовой карте

Телеведущая поделилась с подписчиками своей страницы в Instagram, как индивидуальный гороскоп изменил ее жизнь.

Анфиса Чехова призналась, что разбогатела благодаря астрологической финансовой карте
Анфиса Чехова. фото: instagram.com/achekhova/

Анфиса Чехова призналась подписчикам в Instagram, что пользуется услугами известного астролога. По ее словам, мистик Павел Андреев рисует натальные карты «счастья и успеха». Он рассматривает положение планет в личном гороскопе и рассказывает клиенту, какие темные и светлые стороны есть в каждом аспекте его жизни.

Также Анфиса Чехова заказывала у астролога финансовую карту. Звезда не скрывает, что смогла улучшить свое материальное положение благодаря Андрееву.

«Воспользовавшись его советом, все клиенты Павла богатеют. У меня тоже доходы значительно выросли после нашей с ним работы!» — написала в Instagram Анфиса Чехова.

Телеведущая заверила, что у астролога десятилетний опыт работы и три книги, которые разошлись крупным тиражом. По мнению самого Андреева, в его предсказания не обязательно верить, чтобы они начали сбываться.

«Влияние планет и лунных дней куда больше, чем мы думаем об этом», «Очень крутой астролог, наслышана о нем», «Согласна, он хороший специалист в своей области», «Подсказки от астролога помогают в жизни», — написали подписчики звезды в Instagram. Также в комментариях отметили, что прием у астролога недешевый – одна натальная карта у него может стоить 70.000 рублей.

В комментариях уверены, что Анфиса Чехова платит астрологу 70.000 рублей. Скриншот: instagram.com/achekhova/
В комментариях уверены, что Анфиса Чехова платит астрологу 70.000 рублей. Скриншот: instagram.com/achekhova/

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Анфиса Чехова призналась, что разбогатела благодаря астрологической финансовой карте
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