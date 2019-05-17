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Три дня на побег: новое реалити-шоу на на телеканале «Че!» снималось в Камбодже

В программе «Рюкзак» участники будут пытаться за три дня выбраться из экзотической страны, чтобы вернуться домой. Без препятствий и приключений им явно не обойтись.

Три дня на побег: новое реалити-шоу на на телеканале «Че!» снималось в Камбодже
Кадр из реалити-шоу "Рюкзак" на телеканале "Че!". Фото: пресс-служба

«Рюкзак» — новое реалити-шоу от телеканала «Че!». У двух героев есть только один рюкзак с пятью вещами, чтобы за три дня выбраться из жерла экзотической страны к аэропорту. Участником может стать любой желающий. В первом выпуске покажут камбоджийские приключения Валеры и Аланы.

Кадр из реалити-шоу "Рюкзак" на телеканале "Че!". Фото: пресс-служба
Кадр из реалити-шоу «Рюкзак» на телеканале «Че!». Фото: пресс-служба

Валера умеет драться, может выжить в дикой природе и может стащить нужную вещь, если придется. Алана – тату-модель без знания местного языка и денег. В их рюкзаке оказались пять литров воды, влажные салфетки, крем, набор художника и костюм индейца.

Напарникам придется несладко. В процессе съемок реалити-шоу им предстоит подраться. Валера продемонстрирует умение играть в «крокодила», а также сворует нужные туристу вещи у местных жителей. А вот смогут ли Алана и Валера добраться вовремя до аэропорта и выиграть приз, можно будет узнать 19 мая в 23:30 на телеканале «Че!».

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Тэги:

Камбоджапрограмма "Рюкзак"путешествиятелеканал "Че"
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Три дня на побег: новое реалити-шоу на на телеканале «Че!» снималось в Камбодже
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