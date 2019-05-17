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«Омолодившуюся» Марию Погребняк сравнили с дочерью Аллы Пугачевой

Жена известного футболиста разыграла своих подписчиков в соцсети. Она выложила ролик, на котором выглядит как ребенок и заверила, что переборщила с омолаживающими процедурами.

«Омолодившуюся» Марию Погребняк сравнили с дочерью Аллы Пугачевой
Мария Погребняк. фото: instagram.com/mariapoga_/

Мария Погребняк уже много лет является женой футболиста Павла Погребняка. Девушка воспитывает троих детей и при этом выглядит словно супермодель. Она успешно совмещает материнство и бизнес-проекты. Светская львица имеет свой магазин одежды, а также участвует в модных показах. Не удивительно, что на супругу спортсмена обращают внимание дизайнеры. Она обладает идеальной фигурой. По словам самой знаменитости, она остается стройной благодаря усердным тренировкам и правильному питанию.

Многие завидуют тому, что Мария ведет светский образ жизни и ни в чем себе не отказывает. Злопыхатели не могут поверить, что красота дарована ей природой, поэтому постоянно пытаются уличить в использовании фотошопа или чрезмерном увлечении уколами красоты. Погребняк на днях решила поиронизировать над этим и заодно разыграть своих поклонников. Она опубликовала ролик, на котором предстала ребенком. Девушка просто обработала видео в приложении, поэтому стала выглядеть всего на десять лет.

«Девочки, как же вы были правы, надо было знать меру в омолаживающих процедурах. Перекачала себя», — заявила шутя Мария.

Поклонники были поражены увиденным. Многие сразу заявили, что светской львице нужно родить дочку, так как она будет настоящей красавицей. Другие сравнили «помолодевшую» Погребняк с наследницей Аллы Пугачевой — Лизой. «Какая милая девочка. Мария, нужно срочно доченьку», «Я сначала подумала, что это Лиза Галкина», «Похожа на дочку Аллы Пугачевой», «Вот насмешили. А вы милая», — прокомментировали пост подписчики. К слову, у девушки действительно подрастают одни сыновья. Не исключено, что в ближайшем будущем Погребняк решится на еще одного ребенка.

фото: instagram.com/mariapoga_/

 

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красота и здоровьеМария ПогребнякМария Погребняк фото
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«Омолодившуюся» Марию Погребняк сравнили с дочерью Аллы Пугачевой
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