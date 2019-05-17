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Влад Топалов собирается похудеть на восемь килограммов к разгару лета

Певец специально поделился намерением с подписчиками в Instagram, чтобы не быть голословным. Финальное взвешивание намечено на 1 июля.

Влад Топалов собирается похудеть на восемь килограммов к разгару лета
Влад Топалов. фото: globallookpress

Влад Топалов давно недоволен собственным весом и постоянно извиняется перед фанатами за свое неидеальное тело. Певец давно обещал поклонникам, что похудеет, но теперь он поставил четкую цель. Топалов намеренно заявил в Instagram о решении, чтобы в ответственный момент не бросить начинание.

Артист признался, что сейчас весит 86 килограммов. Влад Топалов хочет похудеть на шесть килограммов к 1 июля. Предел его мечтаний – восемь килограммов. Конечно, певец намерен не только сбрасывать вес, но и набрать мышечную массу.

Артист написал, что сил у него не осталось, но есть четкая мотивация. Он пообещал подписчикам выкладывать отчет с тренировок каждую неделю. Фанаты певца поддержали его. При этом многие поклонники считают, что артист и так находится в отличной форме.

«Есть мотивация, худеем с Владиком. Война углеводам! Ура салатикам», «Влад, ты в отличной форме! Не издевайся над собой», «Да где у тебя жир? Ты же хорошо выглядишь!» — написали в комментариях.

Влад Топалов набрал лишний вес вместе с Региной Тодоренко. После рождения малыша в декабре прошлого года обе звезды занялись похудением. Экс-ведущая «Орла и решки» смогла рекламировать купальники уже через три месяца после родов. Недавно Регина Тодоренко поделилась секретами, которые помогли ей привести тело в порядок после беременности.

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борьба с лишним весомВлад Топаловтренировки
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Влад Топалов собирается похудеть на восемь килограммов к разгару лета
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