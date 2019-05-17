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Экс-участница «Ранеток» Женя Огурцова официально оформила развод с мужем

Певица заверила, что не собирается плакать, так как статус «разведенки» для нее не новый.

Экс-участница «Ранеток» Женя Огурцова официально оформила развод с мужем
Женя Огурцова. фото: instagram.com/ogyrtsova_official/

Рыжеволосая Евгения Огурцова была частью группы «Ранетки» и снялась в одноименном сериале. Несколько лет назад коллектив распался. Каждая из девочек занялась своим делом. Рыжеволосая певица основала панк-рок-группу «Рыжая», а также стала вести блог. Казалось, что девушка счастлива. В ее личной жизни тоже царила гармония. С мужем Анатолием Рамоновым она растила двухлетнего сына. Но в марте супруги неожиданно объявили о разводе.

В своем микроблоге Огурцова со слезами на глазах поведала поклонникам, как избранник ее предал. Муж звезды просто ушел от нее, собрав свои вещи. Позже девушка призналась, что Анатолий странно себя вел и даже присылал ей сообщения с угрозами. Для артистки случившееся стало настоящим ударом, так как именно она в свое время помогла ему обосноваться в Москве. Ко всему прочему, именно в тот момент, когда он ушел из семьи, маленький сын Жени заболел.

Первое время певица сильно переживала из-за случившегося, но потом взяла себя в руки. Она даже побывала в салоне красоты и привела себя в порядок. Нарастив волосы, девушка стала выглядеть еще привлекательнее, чем раньше. А накануне она сообщила, что официально оформила развод с супругом.

«Да, мне очень больно от того, что то, что было для меня так важно буквально недавно, уже ничего не стоит. Но сегодня я окончательно закрыла для себя эту книгу и убрала её на полочку! Перечитывать не буду, но выкидывать жалко. Статус „разведёнка“ для меня не новый, плакать не буду, не переживайте!», — поделилась Огурцова.

Поклонники попытались поддержать артистку, которая переживает сложный момент в жизни. Они уверены, что она еще встретит человека, который по-настоящему ее полюбит. «Если честно, после расставания и развода, вы только похорошели и расцвели», «Всё что не делается, то к лучшему! Тебе ли этого не знать», «Это всего лишь начало новой красивой и счастливой жизни», — высказались подписчики.

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Тэги:

группа "Ранетки"Женя Огурцовазвездные разводы
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Экс-участница «Ранеток» Женя Огурцова официально оформила развод с мужем
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