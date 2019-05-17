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Зебра за два миллиона: Гия Эрадзе поделился секретами циркового бизнеса

В этом году «Королевский цирк» из Москвы занял первое место на цирковом фестивале в Монте-Карло. Возглавляющий его Гия Эрадзе расскажет про успехи и трудности своего дела 18 мая в 16:20 в программе «Однажды» на НТВ.

Зебра за два миллиона: Гия Эрадзе поделился секретами циркового бизнеса
Гия Эрадзе. фото: пресс-служба телеканала НТВ

Гия Эрадзе уверен, что цирк – его душа, а животные – его дети. В этом году на всемирном фестивале циркового искусства в Монте-Карло «Королевский цирк» под его предводительством удостоился высшей награды. Полученный «Золотой клоун» равносилен киношному «Оскару».

Артист "Королевского цирка" Алихан Алиханов. фото: пресс-служба телеканала НТВ
Артист «Королевского цирка» Алихан Алиханов. фото: пресс-служба телеканала НТВ

Художественный руководитель «Королевского цирка» рассказал о бюджете представлений и контрабандных животных. Так, одна зебра в среднем обходится в два миллиона рублей. А одним из самых дорогих животных является шимпанзе. Цирку пришлось отдать за обезьяну этого вида 3,5 миллиона кровных.

Подготовка к выступлениям также обходится дорого. Один костюм выходит на 120.000 рублей, а для представлений их может понадобиться до двух с половиной тысяч. Однако не всегда артистам приходится тратиться на животных. Гия Эрадзе вспомнил, как к нему попала гималайская медведица Катя после того, как ее пытались провезти контрабандой.

«Нам звонят таможенники: контрабанда в Китай задержала коробку. И в коробке была Катя. Контрабандно хотели вывезти гималайского медведя в Китай. Таможенники арестовали, привезли нам этого медведя в коробке. Катька у нас отработала 15 лет», — рассказал Гия Эрадзе.

Сколько детей родилось у артистов цирка, как арена свела вместе возлюбленных и какие животные сами моют себе клетки, смотрите в субботу, 18 мая, в 16:20 в программе «Однажды» на НТВ.

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Тэги:

"Королевский цирк"Гия ЭрадзеНТВпрограмма "Однажды"
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Зебра за два миллиона: Гия Эрадзе поделился секретами циркового бизнеса
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