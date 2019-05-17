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«Брось сигарету»: Алла Пугачева так и не исполняет собственный наказ

Несколько лет назад певица заявляла, что отказалась от вредной привычки.

«Брось сигарету»: Алла Пугачева так и не исполняет собственный наказ
Алла Пугачева. фото: globallookpress

Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным посетила открытие летней веранды в ресторане Валентина Юдашкина. Певица поделилась с подписчиками в Instagram модным показом, который дизайнер организовал прямо между столами с гостями. Примадонна сидела рядом с Максимом Галкиным и Александром Буйновым.

Певица веселилась, подшучивала над мужем и хвалила коллекцию кутюрье. Позже в Telegram-канале «Только никому…» появилось видео, как Алла Борисовна сидит с сигаретой в руках. Примадонна в 2017 году заявила, что бросила курить. Пугачева была зависима от вредной привычки 52 года, поэтому отказ от никотина дался ей непросто.

Ее дочь Кристина Орбакайте призналась, что Примадонна избавилась от пагубной привычки гораздо раньше. В 2014 году на презентации фильма «Тайна четырех принцесс» певица рассказала, что, будь она в теле матери, давно бы бросила курить. Правда, затем добавила, что это уже и не нужно, так как Алла Борисовна смогла побороть эту зависимость.

Пресса и поклонники тогда гадали, что послужило причиной отказа от никотина. Одни подозревали несовместимость курения с последствиями пластических операций, другие были уверены, что певица бросила сигареты ради появившихся в ее жизни близняшек Лизы и Гарри. Однако в 2015 году в интервью программе «Всегда Ваш, Арман Давлетьяров» Примадонна призналась, что перестала притрагиваться к сигаретам после того, как поцеловала крест по просьбе батюшки.

По словам певицы, отказ от сигарет дался ей непросто: ей постоянно хотелось есть и трудно было заснуть. Судя по случайному видео из ресторана Валентина Юдашкина, Пугачева вернулась к вредной привычке, но тщательно это скрывает.

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«Брось сигарету»: Алла Пугачева так и не исполняет собственный наказ
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